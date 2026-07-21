Polska potęga znika w oczach. Z rynku ubyło 1234 firm transportowych
Polska branża transportowa przeżywa jeden z najtrudniejszych okresów od lat. W pierwszym kwartale 2026 roku z rynku zniknęły 1234 firmy transportowe - wynika z danych Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (65)
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Zgodnie z polskim prawem, autobus to pojazd samochodowy przystosowany konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.
Tachograf jest wymagany w pojazdach przystosowanych do przewozu więcej niż 9 osób (łącznie z kierowcą).
Właściciele firm transportowych niewiele się różnią od górali czy innych właścicieli gastro. Całe życie dokładają do interesu, a mieszkają w domach za miliony, a pod domami stoją fury typu Porsche czy Ferrari xD
Leasing na auta i mozna startowac.
Potem szybka kasa i zamiast rozwoju, to dom, auta etc
U mnie to nawet helikoptety pokupowali, a teraz płacz bo zlecen nie ma i poduszki finansowej tez nie. A wydatki kosmiczne, bo auta trzeba splacac, a stoją.
Pytanie czy znowu artykuł-krzak w stylu "Polska upada" czy rzeczywiście coś dzieje się na rynku bo ktoś
Tak samo jak w rolnictwie ;)
Nie ma kierowców to nie ma transportu.
Tzn kierowcy są. Bo nieaktywnych zawodowo w branży posiadaczy kategorii C+e jest 1.3 mln ludzi a na samo C pod 2 mln.
Problem jest taki, że branża (no bo same januszeksy i kombinexy) nie zbudowała modelu w którym kierowca byłby codziennie w domu. A
@ZawodowyMacherOdLosu: Codzienne powroty do domu też są, ale po 10-15 godzinach pracy, przy czym w skali miesiąca wychodzi 200-260 godzin pracy. W tym zawodzie to w większości firm klepie się mnóstwo nadgodzin, a jak jeszcze dochodzą delegacje to zajmują one przeważnie 3/4 życia. Pieniądze też tego nie rekompensują, bo
Polska, ale tylko z nazwy i może kapitału. Większość tych firm regularnie zatrudnia obcokrajowców płacąc im grosze podstawy, a potem kręcą na dietach i ryczałtach, które przysługują kierowcom w transporcie. Istny rak jeśli chodzi o przejrzystość rozliczeń, a jeszcze wygryzają polskich pracowników.
@Chris_Karczynski: Ja mam wrażenie, że jest pewna grupa ludzi dla której polskie nie jest absolutnie nic bo akurat im to nie pasuje do narracji.