Boom na polski transport był od około 2005 roku gdy polscy przewoźnicy byli wyraźnie tansi od europejskich a w dodatku nie zjeżdżali na weekend w domu a kisili się w kabinie po kilka tygodni. To wlasnie tez min Polacy przyczynili się do obniżki taryf w transporcie, do spółki z rozwojem giełd transportowych. Obecnie Polacy stali się drodzy i zastępują ich przewoźnicy z RO gdzie wynagrodzenia oraz koszty są znacznie niższe niż w Pokaż całość