Powiedzcie mi, jak to jest, że w biednej komunistycznej Polsce mogliśmy mieć szpitale, które funkcjonowały (lepiej bądź gorzej ale były), a w wielkiej wolnej Polsce, 20 gospodarce świata, nagle się okazuje, że "o nie to się nie da utrzymać szpitali, tylko w mieście wojewódzkim, a najlepiej to, jakby tylko w Warszawie" bo nas na to nie stać?



To po co nam ten cały rozwój, pKB, PPP, Sretete jak realnie dla zwykłego obywatela Pokaż całość