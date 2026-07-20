Rząd zwleka, a system się sypie. Temat zamykania szpitali wraca z pełną siłą
Ustalanie maksymalnych stawek dla lekarzy to pudrowanie trupa. Żeby rozwiązać problem horrendalnych zarobków, część szpitali trzeba zlikwidować. Rząd boi się wziąć za to odpowiedzialność i woli, żeby szpitale likwidowały się same. W efekcie część ludzi może zostać bez opieki.Octarine
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Komentarze (11)
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@armiakrolewska: co na zlecenie rządu zrobiono z opinią publiczną jest zwyczajnie smutne... praca samych pielęgniarek kosztuje w szpitalu więcej niż praca lekarzy ale to lekarze drenują NFZ.
@KryKry: Stawka nieosiągalna dla 95% lekarzy, szczególnie w szpitalach powiatowych
To po co nam ten cały rozwój, pKB, PPP, Sretete jak realnie dla zwykłego obywatela