Dziesięć lat wokół Jowisza: Sonda Juno przekracza wszelkie oczekiwania
Wyjątkowa odporność zaprojektowanego skarbca radiacyjnego sondy NASA Juno oraz nowatorskie metody naprawy awarii w warunkach ekstremalnego promieniowania nie tylko pozwoliły na dokonanie dodatkowych odkryć, ale również stały się wzorem dla kolejnych misji badających system Jowisza. (tekst po ang.)tomasz-nowakowski-astro-watch
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Komentarze (9)
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Absolutnie nie mówię, że jest coś złego w takim podejściu. poprostu stwierdzam fakt. Dzięki temu mamy przynajmniej co jakiś czas jakiś ciekawy news na wykopie w zalewie polityki i innego ścieku.
Pozatym warto przypominać
@tadeusz-rozwadowski: nie inżynierowie tylko księgowi. Misje kosmiczne mają swoje budżety i są planowane na określony czas i cele, po tym czasie są planowane kolejne misje z wykorzystaniem sprzętu i, ponieważ użycie starego jest zazwyczaj ZNACZNIE tańsze niż nowa misja to się te pieniądze przyznaje.
Są projekty w których sprzęt działał dalej dobrze ale zakończono finansowanie jak teleskop Spitzera, który zakończono żeby skupić się na teleskopie