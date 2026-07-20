Ogólnie bardzo fajnie czyta się takie newsy, ale wydaje mi się że inżynierowie z NASA i ESA doskonale zdają sobie z tego sprawę, więc planują te wszystkie misje na minimum, żeby potem móc się chwalić każdym kolejnym sukcesem.

Absolutnie nie mówię, że jest coś złego w takim podejściu. poprostu stwierdzam fakt. Dzięki temu mamy przynajmniej co jakiś czas jakiś ciekawy news na wykopie w zalewie polityki i innego ścieku.

Pozatym warto przypominać Pokaż całość