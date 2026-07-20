Moja mama padła dziś we Wrocławiu (Różanka) ofiarą oszustwa metodą na policjanta i przekazała swoje oszczędności mężczyźnie podającemu się za funkcjonariusza. Publikuję zdjęcie z prośbą o pomoc w jego identyfikacji. Jeśli go rozpoznajesz, skontaktuj się z policją lub napisz do mnie. Każda informac