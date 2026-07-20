Wrocław: oszustwo na policjanta. Czy ktoś rozpoznaje tego mężczyznę?
Moja mama padła dziś we Wrocławiu (Różanka) ofiarą oszustwa metodą na policjanta i przekazała swoje oszczędności mężczyźnie podającemu się za funkcjonariusza. Publikuję zdjęcie z prośbą o pomoc w jego identyfikacji. Jeśli go rozpoznajesz, skontaktuj się z policją lub napisz do mnie. Każda informacmar3k21
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Komentarze (16)
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Czy ktoś z Was zna tego mężczyznę?
Dzisiaj we Wrocławiu (Różanka) moja mama padła ofiarą oszustwa metodą „na policjanta”. Wyciągnęła z konta swoje oszczędności i przekazała je temu mężczyźnie, który podawał się za policjanta.
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