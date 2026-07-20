Rozbudowa fabryki Volkswagen Poznań we Wrześni wchodzi w kolejny etap
Budowane obiekty tworzą podstawę pod produkcję nowego, elektrycznego Craftera i muszą zostać zintegrowane z funkcjonującym zakładem. Zgodnie z planem inwestycja ma się zakończyć w drugiej połowie 2027 roku.portal_przemyslowy
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 44
- Odpowiedz
Komentarze (44)
najlepsze
Xd
Przeciez oni nie robią tego dlatego ze ktos pisze im miłe albo niemiłe komentarze w internecie tylko dlatego ze im zie to opłaca
https://www.volkswagen-poznan.pl/zwiedzanie-zakladow-volkswagen
W Poznaniu robiony jest VW Caddy (i Ford Tourneo Connect który jest tym
z polski wszystko ucieka, nikt nie chce się budować, fabryki idą do niemiec albo na ukrainę, ETS wykańcza fabryki bla bla bla?
@eSUBA94: w każdej dziedzinie incelstwo z wykopu swoje a rzeczywistość swoje
To po co stawiają skoro nic tam nie będzie?
PS. To prawda
@yetix: no nie, za szóstym liftem craftera może im się uda xd
obecnie VW będzie brał wszystko od riviana do busów i nowych EV bo jest głównym udziałowcem (amazon był mniejszym i sobie w rivianie swoje busy zrobił)
dodatkowo 5% udziałów mają w xpengu