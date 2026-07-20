Stellantis się zwija z Tychów, VW rozbudowuje we Wrześni, więc 1:1. A co z innymi? Mercedes miał coś nowego stawiać na Dolnym Śląsku, ale cisza. Projekt Izera skasowano (choć teraz niby miał powrócić pod nową nazwą, ale nowa władze pewnie znowu zacznie od zera). MAN na krawędzi strajku, bo robią więcej niż Niemcy a dostali jakiś promil ich premii. Coś jeszcze poza Jelczami dla wojska robimy?