Udział Windows dla komputerów stacjonarnych spadł poniżej 60%
Raport StatCounter za czerwiec 2026 r. wskazuje, że system Linux osiągnął jedną ze swoich najsilniejszych pozycji w ostatnim czasie, podczas gdy udział systemu Windows spadł do 56,55%.ochucki
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 27
- Odpowiedz
Komentarze (27)
najlepsze
@Miszczu_wszystkiego: nie no, pewnie tylko blokery na Windows działają bo na Linux nic nie można zainstalować ( ͡° ͜ʖ ͡°)
https://www.windowslatest.com/2026/07/12/no-windows-did-not-fall-below-60-market-share-or-lose-15-points-to-linux/
bo te płatne lepsze mają ukrywanie i maskowanie agent i innych danych z przeglądarki oraz wzostła też liczba botów AI co pewnie wykorzystuje ten sam mechanizm do ukrywania sie/danych.
Świadomość użytkowników pomału rośnie.
Komentarz usunięty przez autora