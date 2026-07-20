Linuksem sam nie pogardzam, ale wybieram dystrybucje, które nie są czasochłonne np. jak Linux Mint czy inny. System ma działać i być kompatybilny. I widzę skok w jakości. Jeszcze 10 lat temu Linux był głównie do przeglądania internetu i pisanie prostych dokumentów, ale teraz wiele gier działa lepiej niż pod Windows jeśli mówimy o grach single player, zwłaszcza starsze tytuły. J