Wpadłem na ten film przypadkiem. Dziewczyna która urodziła się bez nosa szuka ludzi którzy są w stanie jej pomóc. Może sprawa zrobi się medialna i dotrze do chirurga który będzie w stanie jej pomóc. Dziewczyna nie prosi o pieniądze. Im więcej ludzi zobaczy ten film tym większa szansa że film dotrze do odpowiedniej osoby.
Urodzona bez nosa szuka ludzi którzy mogą pomóc.
Wpadłem na ten film przypadkiem. Dziewczyna która urodziła się bez nosa szuka ludzi którzy są w stanie jej pomóc. Może sprawa zrobi się medialna i dotrze do chirurga który będzie w stanie jej pomóc. Dziewczyna nie prosi o pieniądze. Im więcej ludzi zobaczy ten film tym większa szansa że film dotrzeDavy27
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Komentarze (30)
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Ile się ona nasłucha i nacierpi od innych to jej traumatyczne przeżycia.
Mam nadzieję że nie nasłuchała się za dużo rad jak ja (znam temat, ciężki przypadek trądziku na ryju za młodu) o smarowaniu twarzy moczem i innych remediach.
W końcu wystarczy 5 osób żeby znaleźć dowolną osobę na tym świecie.
I ciekawe ile operacji już miała bo jak widać nie chodzi tylko o nos ale również np podniebienie.
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@Krafti: no i widziałeś jak ta odtworzona wygląda?
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