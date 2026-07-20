Mam nadzieję że uzbiera. Widać, że kumata, żadne warzywo co zostanie do końca życia na utrzymaniu podatników.

Ile się ona nasłucha i nacierpi od innych to jej traumatyczne przeżycia.



Mam nadzieję że nie nasłuchała się za dużo rad jak ja (znam temat, ciężki przypadek trądziku na ryju za młodu) o smarowaniu twarzy moczem i innych remediach.