Poszła na rutynowy zabieg, wróciła okaleczona. 20-latka walczyła o życie.
Lekarze zapewniali, że usunięcie polipa potrwa kilkanaście minut i jeszcze tego samego dnia pacjentka wróci do domu. Mimo potwornego bólu i problemów z samodzielnym poruszaniem się została wypisana. Później doszło do krwotoku, przebicia macicy i jelita, martwicy, zapalenia otrzewnej oraz operacji.zouzosi
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Komentarze (31)
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Doceniam, że jej "pomogli".
Bardziej cywilizowane szpitale prywatne po prostu wzywają karetkę. Polecam!
I znam to z autopsji bo kiedyś podczas prostego zabiegu badania trąbki ucha straciłem przytomność. Nie ma co się wstydzić panowie
Pewnie gdyby poszli na skargę do ordynatora, to wyszedłby ten sam chirurg, a jego przełożonym byłby też on sam. Podobnie jak właścicielem prywatnej kliniki.
Co się dziwić, że robią błędy, skoro chapią gdzie się da i robią na sztuki, byle kasę rypać póki się da. To
Lekarze tak się ustawili, że śmiem twierdzić, iż wielu może być nawet na rękę siedzenie w pipidówkach. Bo tam też jest mniejsza szansa wpadki.
To, że są w Polsce specjaliści, którzy znają się na swoim
@armiakrolewska: tak
za to masz prywatny pokój i pielęgniarki które traktują jak człowieka a nie jak te z państwowego
Dlaczego nie do Lublina albo chociażby do Puław? Nie wspominając, że to bliżej z Nałęczowa.