Patrzcie. Poszła na zabieg prywatnie, krzywdę zrobił jej chirurg. Wylądowała więc w szpitalu i tam pracuje... ten sam chirurg, który poprawiał swoją robotę, znowu ją partoląc.



Pewnie gdyby poszli na skargę do ordynatora, to wyszedłby ten sam chirurg, a jego przełożonym byłby też on sam. Podobnie jak właścicielem prywatnej kliniki.



Co się dziwić, że robią błędy, skoro chapią gdzie się da i robią na sztuki, byle kasę rypać póki się da. To Pokaż całość