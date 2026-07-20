Szpital w Szamotułach ujawnił zarobki lekarzy. "Powstają legendy, plotki"
Kolejny Szpital ujawnia zarobki lekarzy.Mumbaj
- #
- #
- #
- #
- #
- 21
- Odpowiedz
Kolejny Szpital ujawnia zarobki lekarzy.Mumbaj
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (21)
najlepsze
Szpital Powiatowy w Chrzanowie zażądał 8,36 tys. zł za przekazanie informacji o zarobkach lekarzy zatrudnionych w placówce. W wyliczeniu znalazły się m.in. koszty pracy kilku pracowników, a także papier, toner i prąd.