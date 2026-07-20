Kosztowna informacja. 8 tys. zł za dane o pensjach lekarzy

Szpital Powiatowy w Chrzanowie zażądał 8,36 tys. zł za przekazanie informacji o zarobkach lekarzy zatrudnionych w placówce. W wyliczeniu znalazły się m.in. koszty pracy kilku pracowników, a także papier, toner i prąd.