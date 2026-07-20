Ojciec i syn zginęli w wypadku na Wisłostradzie. Sprawca usłyszał wyrok 15 lat w
Kierowca Opla, jadąc 108 km/h pod prąd z aktywnym zakazem prowadzenia pojazdów, zderzył się czołowo z motocyklem. W wypadku zginął 45-letni mężczyzna i jego 12-letni syn wracający z meczu. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Sąd skazał go na 15 lat więzienia, ale prokuratura domagała się 19 latKajakiem_przez_Tybet
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Komentarze (36)
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i mu uwierzyli na słowo?
"Po wypadku uciekł i po powrocie do mieszkania pił a-----l. "
Jeszcze jej dane powinny być ogólnodostępne dla każdego.
Taa, dopiero po powrocie
Ale póki co... ¯\(ツ)/¯
Niby nie ma w tym nic złego, ale na drogach jest tylu debili, że ja bym się nie odważył.