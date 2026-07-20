Bezczelność skarbówki: system kamer nie wpływa na prawa obywateli
Izba Administracji Skarbowej w Krakowie twierdzi, że inwigilacja kierowców przez system ANPRS nie wpływa na prawa obywateli. Przypominamy: każdy samochód, który jeździ po Polsce jest nagrywany i trafia do baz danych fiskusa. KAŻDY.francuskie
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Komentarze (18)
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racja ze społeczeństwo dalej debatuje o pierdołach - wszedł chat control i firmy z USA skanują nasze prywatne wiadomości, wszystkie faktury z KSEF przechodza przez izraelsk-amerykańską firmę którą kontroluje mosad i mapuje cala gospodarkę w RP ale kogo
Dopiero jak ktoś prześwietlił oświadczenia majątkowe, które część lekarzy musiała złożyć
Obywatele powinni walczyć o swoje prawa poprzez ścieżkę ustawodawczą ¯\(ツ)/¯
Zakop za gówniany artykuł i jeszcze gorszy opis.
codzienne przejazdy do miasta A - udowodnij ze to przejazdy sluzbowe.
nie mozesz jezdzic w dni parzyste
nakladamy podatek od co2 wytworzonego przez twoj samochod
Podobnie jak ksef, twoje przejazdy beda zapisywane na serwerach zagranicznej firmy ktore moga byc odsprzedawane w celach reklamowych itd