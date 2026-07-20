No proszę, jak trzeba dojechać i inwigilować Kowalskiego, to narzędzia się znajdą. I jeszcze udajemy, że wszystko jest zgodne z prawem. Szkoda, że nie działa to w przypadku ochrony zdrowia. Tam przez lata można było robić wałki na miliony i wyłudzać publiczne pieniądze, tworzyć jakieś sztuczne etaty, wpisywać fikcyjne godz. i jakoś wszystko to umknęło czujnej uwadze fiskusa i innych organów.



Dopiero jak ktoś prześwietlił oświadczenia majątkowe, które część lekarzy musiała złożyć Pokaż całość