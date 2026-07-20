LibreOffice ostro atakuje Microsoft. Formaty Office to pułapka na użytkowników
Twórcy LibreOffice przekonują, że za popularnością formatów DOCX, XLSX i PPTX kryje się problem, który z czasem może kosztować użytkowników utratę swobody wyboru oprogramowania. W najnowszym wpisie The Document Foundation ponownie oskarża Microsoft o stosowanie mechanizmu lock-inochucki
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Komentarze (25)
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@lysyzlombardu: I wyobrażasz sobie rozumiem, że dodanie nowej funkcjonalności do programu wymaga potem zgody wszystkich państw i zaczynamy głosować nad tym jak nad rezolucją ONZ? xD
Libre Office od dawna publikuje wszystko, łącznie z opisem utworzonych przez nich otwartych
lmao co to artykuł z 2009 roku? te formaty mają już 20 lat, od dwóch dekad to jest de facto standard, a oni teraz ostrzegają?
to bardzo ładnie, ale nie jesteśmy w roku 2003 tylko 2026, teraz pakiet office to jest rozwiązanie chmurowe, z kolaboracją, wersjonowaniem, natywnym
A ja zawsze zapisuję jako stare .doc itp. i nikt nigdy nie miał z tym problemu. Pliki działają na Office 2000, wszystko działa na Office 202 coś tam, działa na Libre, działa na WPS,
Z resztą excel nie lepszy... otwarłeś plik w excelu z inną wersją językową? no szkoda w c--j że nie znam użytych funkcji