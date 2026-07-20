Każdy Office ma do wyboru .doc/.xls/.ppt, ale każdy z uporem maniaka robi pliki z x na końcu, bo tak jest domyślnie od 2007+. Libre robi domyślnie odt/ods/odp, co jest równie gównianym formatem i robi się dokładnie identyczny problem.



A ja zawsze zapisuję jako stare .doc itp. i nikt nigdy nie miał z tym problemu. Pliki działają na Office 2000, wszystko działa na Office 202 coś tam, działa na Libre, działa na WPS, Pokaż całość