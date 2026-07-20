Znowu to samo, że na reklamie mleka w proszku nie było napisane że woda z którą będzie rozrobione musi być zdatna do picia?



A może jak to Nestle bierze pieniądze za sprzedawaną wodę w przeciwieństwie do np. cisowianki która jest darmowa jeśli cię nie przyłapią na kradzieży?



I nie jest to wina matek że mieszały mleko z błotem? Albo że zrobiły se dzieci nie mając kasy nawet na wodę pitną?



Jakby w Pokaż całość