NAJWIĘKSZE SKANDALE NESTLÉ
Nestlé to jedna z największych firm spożywczych na świecie, ale od lat towarzyszą jej ogromne kontrowersje.impostorek
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Nestlé to jedna z największych firm spożywczych na świecie, ale od lat towarzyszą jej ogromne kontrowersje.impostorek
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Komentarze (12)
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Chomąto jemu i jego rodzinie zamontować na stałe i niech orają pola manioku w Afryce.
Odrażająca kreatura.
A może jak to Nestle bierze pieniądze za sprzedawaną wodę w przeciwieństwie do np. cisowianki która jest darmowa jeśli cię nie przyłapią na kradzieży?
I nie jest to wina matek że mieszały mleko z błotem? Albo że zrobiły se dzieci nie mając kasy nawet na wodę pitną?
Jakby w