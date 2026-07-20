Pijany wjechał w osoby, które udzielały pomocy po wypadku. Nie dostał aresztu
3 promile, kierowca zawodowy, kilka ofiar w szpitalu. Nie dostał aresztu ani nic. Chodzi po wolności. Absolute katastrofa w ruchu lądowym. A trzeźwa kobitka potrąciła rowerek i jeb areszt na 3 mies (Huta Dąbrowa, 15.07.2026). Czyżby kasta czy za duże pole do decyzji o środkach zapobiegawczych?agentxd
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Komentarze (10)
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U prawnitutet nie tylko wały idą ale też zwykła głupota i próżność, sobiepaństwo.
Oni improwizują. Niewiele u nich konsekwencji.
Dziś widziałem jednego specjalistę z tych co srają do żwiru. Wyprzedzal kolegę po fachu, na prawostronnym zweżeniu i zakazie wyprzedzania dla osobówek.
Aż zaraz pójdę sprawdzić czy mi się numery naczepy nagrały.
Zwykli też niewiele lepsi. Zmiana pasa na autostradzie bez użycia kierunkowskazu to chyba jakaś nowa moda.
kierunki na ułamek sekundy, nigdy nie wpuszczający itp.
sąd uznał, że koleś jest za biedny, żeby spiedrolić jak majteczek a cela kosztuje...albo zna kogo trzeba¯\(ツ)/¯