Kierowca zawodowy, ten zwrot już dawno stracił jakiekolwiek znaczenie.

Dziś widziałem jednego specjalistę z tych co srają do żwiru. Wyprzedzal kolegę po fachu, na prawostronnym zweżeniu i zakazie wyprzedzania dla osobówek.

Aż zaraz pójdę sprawdzić czy mi się numery naczepy nagrały.

Zwykli też niewiele lepsi. Zmiana pasa na autostradzie bez użycia kierunkowskazu to chyba jakaś nowa moda.