BYD zgubił silnik podczas jazdy.
Producent twierdzi, że sytuacja musiała powstać w wyniku zderzenia podczas brodzenia w wodzie, a nie z powodu problemów jakościowych.ericflat
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Producent twierdzi, że sytuacja musiała powstać w wyniku zderzenia podczas brodzenia w wodzie, a nie z powodu problemów jakościowych.ericflat
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Komentarze (92)
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Nieprawidłowa eksploatacja - ktoś tym jeździł.
I cyk - po gwarancji, pora na CSa.
@Leniek: Chyba, że na slikach ( ͡~ ͜ʖ ͡°)
Może niech europejscy producenci zaczną sprzedawać tańsze auta? Może niech UE odpuści sobie EURO 9853985398 do spalin i pierdyliard systemów bezpieczeństwa. To takie trudne?
@fotiks1984: od 20 lat to słyszę. Ciekawe skąd ichniejszy rząd przez tyle lat ma kasę żeby dotować całą chińską gospodarkę? Śmieci kupowane z AliExpress też są dotowane przez rząd?
Elektryki też są dotowane przez rząd. Dopłaty do budowy fabryk, dopłaty do zakupu elektryków itd.
Powiem więcej, 97% paneli fotowoltaicznych w UE pochodzi z Chin. Chiny mają totalny monopol. Czemu ceny spadają
@mkarweta: Ciekawe czy spełnia podstawową normę zegarkową? ( ͡~ ͜ʖ ͡°)
3 ATM (30 m) – odporność na zachlapania. W aucie 3 ATM można bez obaw myć ręce, być na deszczu czy przy codziennych pracach domowych. Zdecydowanie nie wolno w nim pływać ani wchodzić do wody. (╭☞σ ͜
@RomanKarburator: No nie dziwię się, katowany na Pmax non-stop, chłodzenie tylko wentylatorem, paliwo kiepskiej jakości, olej zawsze na minimum... sam bym wziął i zrezygnował w takich warunkach ;-)