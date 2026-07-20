Szpital Braniewo: "to już patologia do kwadratu"
Natomiast sytuacja, w której lekarz jest jednocześnie w szpitalu i poza nim, to już patologia "do kwadratu" - kwituje rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej.Endrula83
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Natomiast sytuacja, w której lekarz jest jednocześnie w szpitalu i poza nim, to już patologia "do kwadratu" - kwituje rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej.Endrula83
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