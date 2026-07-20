Pyszne.pl zwalnia 5000 pracowników
Kiedyś miałem krótki epizod pracy w pyszne, więc z sentymentu wykopuję. Jeśli chodzi o warunki pracy, z mojej perspektywy były super, zero myślenia, dostajesz rower, ubranie. Apka ci wszystko pokazuję, ty tylko odbierasz i zawozisz. Bez wykształcenia, można było nieźle zarobić. To moje zdanie.Etyczna_Pogarda
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Komentarze (77)
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@Sabr: przecież to jest świetne.
Czytałem że ci ludzie przejdą teraz pod inną agencję, jak ci od Bolta czy Ubera. Przecież ta firma nie zwija interesu.
I jeszcze będzie im ściągać konkurencję z zagranicy (tak, pis to lewacy tylko udający prawicę i katolików, ko to też lewactwo które od dawna nie dba o dawny elektorat typu mali przedsiębiorcy, a taki Trzasku to lewak pełną gębą)
Od początku lewactwo generuje tylko problemy i nic nie rozwiązuje, zawsze cos spieprzy, ale tumany i
@NocnyFuriat: Sam prezes Pyszne podał, że przyczyną jest brak przepisów o platformach - Polska dalej nie wprowadziła dyrektywy, która wprowadziłaby te same reguły dla wszystkich firm z tej branży. Po prostu nie da się konkurować z firmami, jak Uber które zatrudniają ludzi bez stawki godzinowej i robią to przez pośredników. To jest nieuczciwa konkurencja.
Oto wypowiedzi prezesa
@8kiwi: Ja tak samo, ale to dlatego że dostawa przez glovo, które jest jedyną apką delivery w moim małym mieście, jest bardzo droga - ostatnio za dostawę kebaba z knajpy na dystansie 3,5 km zapłaciłem praktycznie 16 zł, z czego 7 zł to oficjalny koszt dostawy, 2 zł opłaty serwisowej + 7 zł droższy kebab niż na miejscu (na miejscu 27 zł, przez
tutaj troche odbija smieciowkowe cwaniactwo dla paru stowek wiecej w druga strone - 'chciales byc w pracy od 10 to byles od 10, chciales byc od 14 to byles od 14, nikt cie do zadnego grafiku nie
Przykład z pyszne.pl idealnie to pokazuje ;) kolejne przykłady to masowe zwolnienia i likwidacja zakładów pracy na zachodzie… o cichych zwolnieniach w Polsce już nawet nie będę wspominał.
Możecie minusowac wykopki jak zawsze to robicie ale rzeczywistość jest nieubłagana
@KingaM: Opracowano xD Pewnie sztab inżynierów nad tym pracował xD