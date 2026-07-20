Podziękujcie lewicy za ich nowe świetne prawo które miało ukrócić wyzyskiwanie pracowników i polepszyć ich sytuację xDDDDDDDDDD

I jeszcze będzie im ściągać konkurencję z zagranicy (tak, pis to lewacy tylko udający prawicę i katolików, ko to też lewactwo które od dawna nie dba o dawny elektorat typu mali przedsiębiorcy, a taki Trzasku to lewak pełną gębą)

Od początku lewactwo generuje tylko problemy i nic nie rozwiązuje, zawsze cos spieprzy, ale tumany i Pokaż całość