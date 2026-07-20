Hity

tygodnia

Córka wpływowych lekarzy zabiła na drodze 3 osoby, ale nie siedzi w więzieniu.
Córka wpływowych lekarzy zabiła na drodze 3 osoby, ale nie siedzi w więzieniu.
4604
Panama wprowadziła karę do 5 lat więzienia za oszustwo w sprawie ojcostwa.
Panama wprowadziła karę do 5 lat więzienia za oszustwo w sprawie ojcostwa.
2954
Centralny Rejestr Umów wywołuje bunt lekarzy. Chcą ukryć swoje wynagrodzenia
Centralny Rejestr Umów wywołuje bunt lekarzy. Chcą ukryć swoje wynagrodzenia
2751
Wychowani bez hamulców (Surroniarze - Odc. 1)
Wychowani bez hamulców (Surroniarze - Odc. 1)
2752
Izba Lekarska nie chce sprawozdań czasu pracy lekarzy
Izba Lekarska nie chce sprawozdań czasu pracy lekarzy
2626

Powiązane tagi