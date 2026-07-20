Spokojnie, on jest NA PEWNO niewinny i się na pewno w sądzie obroni stawiając rząd Tuska w niewygodnej sytuacji. Przecież Wykopki już ogłosiły, że on jest niewinny, a sąd musi tylko to potwierdzić. Znalazły znowu Wykopki BIAŁORYCERZA NA BIAŁYM RUMAKU, który chce bronić świat przed plugawym zgorszeniem ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )