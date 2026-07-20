Prezes NFZ zawiadomił prokuraturę w sprawie Emila Jędrzejewskiego
Do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga trafiło zawiadomienie dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa przez doktora Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora Warszawskiego Szpitala Południowego. Skierował je prezes Narodowego Funduszu Zdrowia po zakończeniu kontroli w placówce.zawisza
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Komentarze (43)
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@Podcast_Echa_Antyku: kradzieży, wymuszeń i szantaży dokonuje zgodnie z prawem - gdyż sama je stanowi i egzekwuje.
Czy to film szkoleniowy w odcinkach dla przyszłych pokoleń, by wiedziały, że z niektórymi się nie zadziera?
@BoskiPrototyp:
@BoskiPrototyp: xDDDDD
@BoskiPrototyp: "najprawdopodobniej" trollu xDDDDD
@Kobcxdaa: diobeł Tusk oczywiście ( ͡º ͜ʖ͡º)
Ten rząd jest żałosny