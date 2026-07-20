Prokuratorka puściła mężczyznę wolno Zatrzymany mężczyzna miał w wydychanym powietrzu 2,7 promila alkoholu. Okazało się także, że na koncie ma już dwa zasądzone zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych. Aspirant sztabowy Monika Wacławek z policji w Lublińcu przekazała nam w weekend, że mężczyzna po