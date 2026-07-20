Jechał pijany po autostradzie. Po zatrzymaniu wrócił do domu.
Prokuratorka puściła mężczyznę wolno Zatrzymany mężczyzna miał w wydychanym powietrzu 2,7 promila alkoholu. Okazało się także, że na koncie ma już dwa zasądzone zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych. Aspirant sztabowy Monika Wacławek z policji w Lublińcu przekazała nam w weekend, że mężczyzna pojagielanka
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Komentarze (25)
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no i po co nagłaśniali? dostałby trzeci zakaz i po temacie
ciekawe, czy samochodem. nie ma sensu zamykać. kto by się uchylał od kolejnego zakazu?
@ddf-ddt: tak. U nas jechał taki przez las i pisał smsy. Wjechał do rowu. Policja jak przyjechała, stwierdziła, że nic oprócz swojego samochodu nie uszkodził, więc nawet mandatu nie bedzie... ale żeby jeszcze dmuchnął. No i ponad 3,5 promila wydmuchał. Policjantka w szoku, zadzwoniła po drugi radiowóz.
PS. W usa po linii prostej przeszedłby z zamkniętymi oczami.
@JanPustostan: na FB, X i Insta? ;D
@martty: obu
#panstwozdykty