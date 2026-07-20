Z Internetowego Konta Pacjenta dowiedziałem się, że w zeszłym roku w Lublinie usunięto mi część macicy i przeprowadzono dogłębną diagnostykę.

Pal sześć z macicą, nie takie rzeczy siedzą w człowieku i nawet o tym nie wie.

Problem, że ja nigdy nie byłem w Lublinie!