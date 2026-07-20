Miała mieć operację kostki, wyrwano jej zęby. Lekarz mówił o "błędzie medycznym"
17-letnia pacjentka z Francji przeszła dentystyczny zabieg wyrwania wszystkich ósemek, pomimo tego, że do szpitala zgłosiła się na operację kostki. Lekarze tłumaczą skandaliczną pomyłkę "błędem medycznym" i "bardzo przepraszają.ocynkowanyodpornynahejt
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Komentarze (22)
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Pal sześć z macicą, nie takie rzeczy siedzą w człowieku i nawet o tym nie wie.
Problem, że ja nigdy nie byłem w Lublinie!
Skoro gdzieś w 1994 roku mógł Schwarzenegger, to tym bardziej po trzydziestu latach mógł też Twój kolega.
A nie zaraz...to Francja.
Eeeee...hmmmm...
No cóż, pomyłka zawsze może się zdarzyć.
na co pielęgniarka odpowiada "cicho, bo pan doktor sie obrazi i nic panu nie utnie"
Powinna jeszcze podziękować.
w jakim języku? ząb od biedy może być kostkąą dla chirurga zza oceanu. u nas też jest coraz więcej obcojęzycznych lekarzy z nikłą znajomością języka