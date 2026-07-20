Zwykły bank pocztowy, Francja. Podobna sytuacja. Mam tylko dokument tożsamości. Chce wypłacić gotówkę. Dostaje w okienku jednorazową kartę zjadaną przez bankomat, dzięki której mogę podjąć gotówkę z mojego konta. Dodam że każdy zawsze ma możliwość płatności czekiem - nawet w supermarkecie. To kwestia regulacji i tego że ciągle wybieracie z j e b ó w, co piszą wam nieludzkie prawo. A wy licytujecie się cały czas kto więcej nakradł. Normalnie kyrk.