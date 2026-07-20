Bez karty i smartfona nie ma dostępu do własnych pieniędzy. Brak planu B
Przepisy gwarantują dostęp do środków na koncie, ale każdy przewidziany prawem kanał wymaga karty albo smartfona. Kto nie ma żadnego z tych narzędzi, wypada poza system. Przekonał się o tym 82-letni klient Credit Agricole, przez kilka dni odcięty od własnych pieniędzy. Bank nie przewidział planu B.W0Y73K
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Komentarze (30)
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Kara miliarda złotych zapisana w ustawie poprawiłaby sytuację.
A zamykanie oddziałów to obecnie chleb powszedni, banki przestawiają się na czatboty AI i aplikacje.
@argonauta1000: polityka firmy sie zmienila, teraz jest taka swiatowa i nowoczesna i oszczedza CO2 na wozenie gotowki dla dziadka ( ͡° ͜ʖ ͡°) ale jak wplaci 100k ze skarpety to potrafi wywiezc
Pamiętajcie o tym kiedy skrajną lewica będzie znów wam wciskać jakieś ruble transferowe, bintkojny, waluty BRICS, tokieny LGBT, Bony Towarowe, krypto-waluty czy inne lewackie pomysły.
Precz z komuna!
Co z resztą widać po plusach od debili.
@Krole: a co jak takich już nie ma?
I tyle w temacie,.
@werfogd: No tak trochę nie do końca.
Owszem, zawsze warto mieć w domu zapas gotówki na sytuacje awaryjne, jednak skoro sklepy nie mogą odmówić przyjęcia gotówki, to banki tym bardziej powinny umożliwiać zarządzanie swoimi pieniędzmi bez nowoczesnych technologii (tradycyjnie). Mam tutaj na myśli tradycyjne banki, a nie fintechy jak np. Revolut.
W UK jest podobny problem, zamykane są oddziały banków, z ulic znikają bankomaty ponieważ według banków już prawie
@stary_emigrant: to fajnie, że opowiadasz nam jak się sprawy mają w twojej ojczyźnie