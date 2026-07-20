Lekarz rozliczał 72 godziny pracy na dobę
W powiatowym szpitalu w Braniewie przez lata akceptowano rozliczenia, z których wynikało, że jeden z lekarzy mógł pracować 72 godziny na dobę. W 2024 zarobił 1,8 mln zł.Resu
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W powiatowym szpitalu w Braniewie przez lata akceptowano rozliczenia, z których wynikało, że jeden z lekarzy mógł pracować 72 godziny na dobę. W 2024 zarobił 1,8 mln zł.Resu
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