Kryminalistka Doda ambasadorką firmy SAVICKI
Doda została prawomocnie skazana w styczniu 2025 roku przez Sąd Apelacyjny za zlecenie zastraszania i szantażowanie swojego byłego partnera. Otrzymała karę roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata, grzywnę w wysokości 100 tys. zł oraz nakaz zapłaty nawiązki na rzecz pokrzywdzonego.TrebuniTutek
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Komentarze (48)
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@LordAxe82:
Skandalem to jest że mamy tak głupie społeczeństwo że na to pozwala bo gdyby SAVICKI miał upaść bo się związał z Dodą to by tego nie robił.
Białek też rozmawiał o życiu z pewnym bandziorem, i co? I nic. Wykop jak istniał tak istnieje.
tak samo jak edyta pazur i pare innych
https://www.instagram.com/reels/DFfeRnFsjqs/
A w zamian Prezydent ją