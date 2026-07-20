Babka napuszczała gangusów na byłego, który grozili mu że gość z Ukrainy za kilkadziesiąt tysięcy go zabije tak że wszyscy będą myśleli że to wypadek. Wciąż trwa sprawa jej byłego męża, gdzie ona razem z nim wyprowadziła gdzieś na Cypr dziesiątki milionów od inwestorów. Do tego dziesiątki innych pomniejszych wyroków i niejasnych sądów, gdzie w tajemniczych okolicznościach wszystkie sprawy o pobicia i znieważenia rozchodziły się po kościach...



A w zamian Prezydent ją Pokaż całość