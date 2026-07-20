Powinni mu wlepic zakaz wykonywana zawodu za prace w takim wymiarze

Na pewno byl mega zmeczony po 72h czym narazal pacjentow na niebezpieczenstwo ...

Jak grali w glupie gry to niech teraz maja glupie nagrody



Wyp..ć wszystkich kombinantow. Lekazy i tak niema i czekamy po kilka lat. Niedlugo kanporodowke bedzie trzeba sie zapisac 2 lata wczesniej ma godzine.



Jak ich sie wyp...li to reszta wezmie sie do roboty i nawet tego nie Pokaż całość