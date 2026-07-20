Lekarz "pracował" 72 godziny na dobę. Faktury szły w miliony
Trzeba takim dać Nobla, udowodnili teleportację, zakrzywienie czasu! Trzeba przepisać całą fizykę bo zmieścili w dobie 72 godziny! Zamiast wieszać psy na nich trzeba docenić, że to ludzie renesansu! Wszystko potrafią! A składki rosną i rosną...iggy_p
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Komentarze (28)
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Na pewno byl mega zmeczony po 72h czym narazal pacjentow na niebezpieczenstwo ...
Jak grali w glupie gry to niech teraz maja glupie nagrody
Wyp..ć wszystkich kombinantow. Lekazy i tak niema i czekamy po kilka lat. Niedlugo kanporodowke bedzie trzeba sie zapisac 2 lata wczesniej ma godzine.
Jak ich sie wyp...li to reszta wezmie sie do roboty i nawet tego nie
Rozmawia dwóch lekarzy:
- Stary: doba ma 24 godziny, a Ty codziennie wykazujesz że pracujesz 26 godzin dziennie. O co chodzi?
- bo ja wstaję o 2 godziny wcześniej.
Wiec nie narzekać, tylko wstawać wcześniej i też będziecie mogli sobie wiecej wpisywać ;-)