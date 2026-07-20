Znam uczciwego lekarza 8-12 w szpitalu wojewódzkim w Rybniku, 12-15 w Częstochowie, 15- 18 w poradni w Zabrzu. Nigdy mu się nic nie nakłada, czasami też ma wykłady w tym czasie na uniwersytecie medycznym w Katowicach... Ale to inna kasa , nie z NFZ , wiec się nie liczy.