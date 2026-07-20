NFZ sprawdzi lekarzy co do godziny. Koniec z braniem kasy za dwa etaty naraz
Projekt Ministerstwa Zdrowia ma ukrócić zjawisko medycznej bilokacji, narzucając szpitalom obowiązek szczegółowego, godzinowego raportowania czasu pracy personelu. Czy bat w postaci kar finansowych i wymóg precyzyjnych danych wstecznych sprawią, że algorytmy Narodowego Funduszu Zdrowia skutecznieFXMAG
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Komentarze (69)
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Sprawdzali ich co do roku?!?!
PATOLOGIA i niedopełnienie obowiązków przez NFZ, chociaż tam NIK i prokuratura powinny sprawdzić, czy nie było współudziału albo wzajemnego akceptowania godzin... zorganizowana grupa przestępcza...
dziwne że państwo potrafi sprawdzić małą pizzerie czy vat od krewetek jest ok (strata dla budżetu pewnie z 4 pln), a tu miliony przed nosem uciekają
@Miszczu_wszystkiego: No właśnie też tego nie rozumiem. Przecież jeśli to było (a było) przestępstwo, to powinni wszystko oddać. Mam nadzieję, że ludzie tego nie odpuszczą.
To jest bledna mentalnosc. J---c wyciagac grzywnami pienidze i niech s---------a.nie mozna dawac przywolenia na kradziez bo lekarze buduja zarobki sznatrzem na ludzkie zycie.
Panstwo ma monopol na rozwiazani silowe i moze na sile odpowiedzi sila.
Jak po zebraniu danych okarze sie, ze jest 1% lekarzy ktory robili za 3 to smialo
Byli chciwi to niech płaczą i płacą.
@kwanty: absolutnie to popieram. Tylko tutaj trzeba by podatki przestać płacić po prostu. Co, załóżmy że 3 mln ludzi przestaje płacić podatek. Tyle osób zamkną? Tak im się zapali pod dupą że to będzie niemożliwe. Tylko właściciele dużych firm musieliby się spiknąć. A że jesteśmy montowną to inny level. I kto ma podskoczyć i jak? Co zwykły obywatel może zrobić, poważnie pytam. Bo jak na
Wszystko jest do sprawdzania i zweryfikowania.
@Endrula83: Powtórzyła się aferka bo przecież już 2018 roku proponowali obeność w szpitalach na podstawie linii papilarnych ale zakrzyczeli wszystkich