Jest decyzja w sprawie ekstradycji Stuu. Cała lista zarzutów dla youtubera
Youtuber Stuart K. zostanie wydany Polsce orzekł brytyjski sąd.raszko754
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Youtuber Stuart K. zostanie wydany Polsce orzekł brytyjski sąd.raszko754
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Komentarze (29)
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mam wrażenie że jest całe uniwersum polskich jutuberów których wszyscy znają poza mną
@koza_zniszczenia: *postać
Serio pytam bo się w zoomerozie niej orientuje.
@LordAxe82: minusują cie bo sie mądrzysz bez powodu