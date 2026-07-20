300 tys. inwestorów straciło wszystko. Koreańska giełda wyzerowała ich konta
Masowe likwidacje pozycji inwestorów detalicznych na giełdzie w Korei Południowej. Wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, czyli margin calle, objęły około 1,2 mln rachunków. To liczba odpowiadająca ponad 3 proc. dorosłej populacji kraju. Około 350 tys. rachunków zostało zlikwidowanych.zwyklychlopakszary
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Komentarze (27)
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Oni nie inwestowali TYLKO spekulowali czyli uprawiali zwykły h----d jak w kasynie tylko obstawili go na giełdzie. Gdyby inwestowali średnio -dlugoterminowo to jedynie co by mięli to że zysk im trochę spadł.
Bo jak za dużo Areczków się będzie pchało do tej zabawy, to raz na jakiś czas właśnie przyjdzie grubas i tak machnie rynkiem w jedną i drugą że właśnie pozamyka im stoplossy w jedną i drugą stronę, a różnica trafi dokładnie do jego kieszeni.
Początkujący inwestor myśli że lewarowana pozycja to taki "rzut monetą" że albo się uda, albo się nie uda.
W dodatku stracić