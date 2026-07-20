Agresywna, lewarowana spekuła to jest "dla zarządu".

Bo jak za dużo Areczków się będzie pchało do tej zabawy, to raz na jakiś czas właśnie przyjdzie grubas i tak machnie rynkiem w jedną i drugą że właśnie pozamyka im stoplossy w jedną i drugą stronę, a różnica trafi dokładnie do jego kieszeni.



Początkujący inwestor myśli że lewarowana pozycja to taki "rzut monetą" że albo się uda, albo się nie uda.

W dodatku stracić Pokaż całość