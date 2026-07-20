70 godzin bez przerwy w karetce. NIK ujawnia szokujące dyżury lekarzy w Lublinie
Raport NIK obnaża patologię w pogotowiu ratunkowym w Lublinie. Lekarz rekordzista pracował nieprzerwanie przez niemal 3 doby (70 h). Wszystko legalnie na kontrakcie B2B, bo wtedy limity czasu pracy nie obowiązują. Kontrolerzy wykryli też przypadki bilokacji pracy w dwóch miejscach naraz.jawnylublin
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Komentarze (37)
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Dlaczego się tak na nich uwzięliście?
Tyle się UCZYLI że mogą pracować i 100h na dobę i to w 5 miejscach na raz!
Poza tym warto dodać że to że się tyle uczyli to wcale nie znaczy że się czegoś porządnie nauczyli i że to w ogóle rozumieją.
Mimo że jest to ciężka i odpowiedzialna robota.
No i pełna roszczeniowych ludzi którzy wydzierają się na pielęgniarkę czy ratownika, że oni "mają dietę taka i oni chcą to a nie to g---o i ich nie obchodzi co na zrobić, ma ze swojej kasy kupić, bo oni w podatkach płacą, więc to jakby sobie sami kupowali".
@twister35: No tak, ale ja zaczną w tym szperać to lekarze zaczną strajkować.
Ratownik Schrödingera?
Lekarz to misja, chęć niesienia dobra, mnóstwo wyrzeczeń i odpowiedzialności.
Już nie wspomnę, że oni musieli skończyć studia i przeczytać książki!
Następnie powinny zostać wydane zarzuty dla:
Dyrektorów za
1) Niedopełnienie obowiązków