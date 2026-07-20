Ksiądz skrzywdził co najmniej 95 chłopców .. cieszy się spokojną emeryturą
"Ksiądz Stanisław P., wydalony ze stanu duchownego, skrzywdził co najmniej 95 chłopców, ale uniknął odpowiedzialności, gdyż przestępstwa zdążyły się przedawnić. 73-latek, mieszka w Domu Księży Emerytów w Tarnowie." xD A nam kmiotkom, grozi potępienie za kontakt z żoną bez zamiaru spłodzenia dzieckachisel
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Komentarze (34)
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dura lex sed lex
Głównym
@Tryt_on:
Świeckie państwo powinno mieć gdzieś wewnętrzne kościelne śledztwo.
A prokuraturę powinny poinformować poszkodowane osoby (lub ich rodzice).
Szczucie na Ukraińców - to nie dobre jest, metafizyka.
Szczucie na kościół - nie ma problemu.
https://wykop.pl/link/6978831/szokujace-ustalenia-prokuratury-w-sprawie-ksiedza-pedofila
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