Artykuł z 24 marca. Jakby tak ktoś zaczął wrzucać paro miesięczne artykuły na temat przestępstw popełnionych przez Ukraińców, to zaraz by bana wyłapał. + Oczywiście do tego duplikat.Szczucie na Ukraińców - to nie dobre jest, metafizyka.Szczucie na kościół - nie ma problemu.