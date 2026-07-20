Kupił Mercedesa za 24 tys. z długiem 47 tys. zł. Urzędnicy ścigają uczciwego
Koszmar mieszkańca Zgierza, który kupił używane auto, bez problemu je przerejestrował i jeździł nim przez rok. Nagle dostał z ZUS wezwanie do zapłaty... 47 tysięcy złotych długu pod rygorem licytacji komorniczej pojazdu. Okazuje się, że polskie prawo nie zabrania sprzedaży zadłużonych aut, a urzędniFXMAG
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Komentarze (38)
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Akurat to robię zawsze jak kupuję używany samochód (policja robi to w gratisie i praktycznie zawsze od ręki) a sama reakcja sprzedawcy na taką propozycję może być ciekawa...
A wizyta na policji jest po to, żeby nie mieć później sprawy o paserstwo bo "dołożyłem starań żeby nie kupić kradzionego"...
konia z rzędem, jeśli chociaż jeden promil kupców tak robi
-wklepujesz Vin na oficjalnej stronie rządowej, najlepiej jeszcze żeby to włączyć w mobywatela.
-strona sprawdza we wszystkich rejestrach i jak jest OK, to kupujesz.
Jak sprawdziłeś, wyskoczyło OK, masz PDF i dowód i coś później wyniknie, to już nie twoje zmartwienie.
Ja jak kupuje jakiegoś gruza, to często jadę w niedzielę bo dopiero wtedy mam w ogóle czas się ruszyć, albo o różnych dziwnych porach, gdzie urzędy w ogóle nie działają. Zresztą, dużo ludzi kupuje jakiegoś
Jeszcze nikt się nie połapał że można mieć pośrednictwo w kupnie auta... JESZCZE.
Ale nie wie czy kupujesz zadłużony samochód xD