Z tym, że taka informacja powinna być widoczna na czerwono w cepiku, by każdy kupujący auto mógł to bezpłatnie i prosto sprawdzić jak to, czy jest aktualny przegląd techniczny, a nie latać po urzędach i składać wnioski.



Ja jak kupuje jakiegoś gruza, to często jadę w niedzielę bo dopiero wtedy mam w ogóle czas się ruszyć, albo o różnych dziwnych porach, gdzie urzędy w ogóle nie działają. Zresztą, dużo ludzi kupuje jakiegoś Pokaż całość