jak ja mailem 15 lat, to policja troszeczkę inaczej wygląda i bliżej nam było do ruskich niz do UE. Gdybym wtedy dostał mandat za cokolwiek to by mi to zostało zabrane i o------l konkretny. Dzisiaj nawet można nagrać synusia jak Konfitura, a i tak rodzice powiedzą, że to opresyjna policja i opresyjne wszystko, dzieciątko niewinne i skadnal, dzwonie do telewizji. W sumie to mnie to wali, ja już mam to za sobą Pokaż całość