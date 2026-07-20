15-latek uciekał policjantom na "crossie". Pojazd nie był zarejestrowany...
Przed sądem rodzinnym tłumaczyć się będzie 15-latek, który nie zatrzymał się do kontroli i uciekał policjantom na motocyklu crossowym. Nastolatek kierował bez uprawnień. Pojazd był niezarejestrowany i bez ubezpieczenia...olsztyn_com_pl
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Komentarze (50)
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Zdarzenie miało miejsce zaraz pod lasem miejskim w którym pojawiali się idioci rozjeżdżający las, policja nawet nie bardzo chciała przyjmować zgłoszenia, ale ten jeden raz się trafił patrol w dobrym miejscu i czasie.
Piękny to był dzień,
@jakush: dawno tego słowa nie widziałem (｡◕‿‿◕｡)
@Krole: ale w samo sedno( ͡º ͜ʖ͡º)
-synek nakręci mnóstwo filmików jak łamie przepisy i zyska szacun w gimbazie
-złapanie synka, sąd rodzinny i dozór kuratora. synek nadal jeździ, bo kary jakby nie było a rodzice dumni z synka
-łolaboga synka mi jakiś morderca kierowca zabił na drodze. powiesić mordercę
może być jeszcze motyw z linką
Perfekcyjny przykład jaką wartość ma większość komentarzy gdziekolwiek, bo są od ludzi którzy nawet nie sprawdzili na jaki temat się wypowiadają
@dark5: Najgorsze jest to, że bardzo często później tak się dzieje na przykład również w przypadku samochodów. Między innymi z tego później się bierze tyle zdarzeń drogowych gdzie jakiś 18-20 latek plus minus powiedzmy rozwala się zazwyczaj jakimś bmw albo audi.
prawko zatrzymane w ciągu dwóch miesięcy
absolutnie zero kary od rodziców, nawet nie dostał bana na samochód
przyznam że nie rozumiem zupełnie jak tak można, zwłaszcza że ojciec był kiedyś kierowca zawodoym na tirze
co w tym dziwnego?
( ͡º ͜ʖ͡º)
PRZECIEŻ ONE NIE MAJĄ HOMOLOGACJI.
@Pawel993: to jest 15-latek. co najwyżej sąd rodzinny i kurator. motorek jak najbardziej do zwrotu