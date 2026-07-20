Kompletnie absurdalna cena kolejki w Tatrach
Zabieram dzieciaki na wycieczkę w Tatry, pomyślałem w razie "w" sprawdzę ile będzie kosztować kolejka - na wpadek burzy, zmęczenia lub innego wypadku losowego... JAPIE**OLE 4 5 6 złotych XDtomasztomasz1234
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Komentarze (107)
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@ordynarny_cham: pamiętam jak daaawno temu, szedłem na kasprowy, na górę, pieszo, weszliśmy szybciej niż trwało by stanie w kolejce xD
Więc albo należy tą kolejkę sprywatyzować i niech nowy właściciel ustala ceny jakie chce, albo bawić się w państwowe.
Nie, nie chodzi o to żebyś dopłacał, ale żeby cena biletów była ustawiona tak: zysk z biletów= koszty utrzymania.
W zamian za to, jedna z największych atrakcji turystycznych była dostępna dla osób z
Tymczasem wjazd i zjazd kolejką na Secedę w tej samej konfiguracji - 222 €. Dasz sobie radę samemu przeliczyć na złotówki?
no daj głos jeszcze raz xD
Chłopskie nawyki? Brak autorefleksji? Kupa ludzi tak ma, "oj, musi być drogo bo to prestżowe" oraz "prestiżowe bo drogo".
Zupełnie nie chcą kumać/nie kumają, że sam towar czy usługa, jest ani prestiżowa, ani dobrej jakości... po prostu cena=jakoś i koniec.
A jak próbujesz pytać, zasugerować, że przepłacają to albo
@kotas_przesmiewca: @adam-pajac: nie każdy czuje się wystarczająco pewnie by jeździć za granicę (co wygeneruje trochę dodatkowych kosztów np paliwo, winieta) a po prostu chciałby pochodzić po górach ( ͡
https://gazetakrakowska.pl/kasprowy-wierch-gigantyczna-kolejka-do-kolejki-idziemy-na-rekord-mowia-gorale-turysci-stoja-po-trzy-godziny/ar/c1-15708894