Polscy chirurdzy wykonali pierwszy na świecie chimeryczny przeszczep wątroby
Chimeryczny przeszczep wątroby wykonano po raz pierwszy na świecie w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Chirurdzy stworzyli jeden funkcjonalny narząd z dwóch genetycznie różnych części: zdrowego fragmentu własnej wątroby pacjentki oraz fragmentu pobranego od zmarłego dawcy. Po tygodniu przeszczepiGaciowy
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Komentarze (19)
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@test1uci: a co elektroniczne płatności mają do przeszczemu wątroby? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@slizgi: każdy alkoholik się tak tłumaczy ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Dla hajsu zaczynaja robic jak handlarze aut, kleją z dwóch.
My potrzebujemy prostych zabiegów.
@Dopopopulis: jakich operacji zaćmy, polacy potrzebują milionów schabowych, najlepiej na wczoraj ( ͡° ͜ʖ ͡°)