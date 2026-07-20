Ludzie i tak tam pójdą bo albo nie mają wyboru albo pójdą tam bo jest tanio.W bojkoty nie wierzę bo ludzie mają pamięć złotej rybki - ile firm upadło po bojkotach firm współpracujących z rossją czy mających tam fabryki? ZERONo i oczywiści część tych bjokotów to hipokryzja - bo ludzie w tym samym momencie chcą mieć tanio ale żeby pracownicy zarabiali dużo.