Zwalniali za udział w protestach, kontrolowali na kamerach... DINO na celu PIP
Setki pracowników mogły stracić pracę z naruszeniem prawa! Instytucje dopiero sprawdzają, co dzieje się w sklepach Dino. Związkowcy mówią o omijaniu obowiązkowych konsultacji, presji wobec załogi czy wykorzystywaniu monitoringu do dyscyplinowania ludzi. Państwowa Inspekcja Pracy potwierdza kontrole,FXMAG
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 23
- Odpowiedz
Komentarze (23)
najlepsze
Ludzie i tak tam pójdą bo albo nie mają wyboru albo pójdą tam bo jest tanio.
W bojkoty nie wierzę bo ludzie mają pamięć złotej rybki - ile firm upadło po bojkotach firm współpracujących z rossją czy mających tam fabryki? ZERO
No i oczywiści część tych bjokotów to hipokryzja - bo ludzie w tym samym momencie chcą mieć tanio ale żeby pracownicy zarabiali dużo.