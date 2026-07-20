takie eldorado jest we wszystkich urzędach i to jeszcze x3 bo są urzędy miejskie, gminne i powiatowe, to powinno być scalone pod jeden urząd a konkursy na stanowiska powinny odbywać się całkowicie poza danym urzędem aby zlikwidować kumoterstwo, przydałoby się jeszcze aby urzędnik przeszedł roczne szkolenie wojskowe a ich zarobki powinny być sprawdzane co kwartał przez urząd skarbowy, obecnie nawet nie wiadomo ilu ich dokładnie jest a liczby mogą być przerażające, każdy Pokaż całość