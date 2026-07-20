Pół miliona złotych, tyle pensji wziął w zeszłym roku bielski urzędnik.
459 tys. zł jako sekretarz i kolejne 80 jako członek rady nadzorczej miejskiej spółki zgarnął zwykły. miejski urzędas w 2025 roku.KrolWlosowzNosa
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459 tys. zł jako sekretarz i kolejne 80 jako członek rady nadzorczej miejskiej spółki zgarnął zwykły. miejski urzędas w 2025 roku.KrolWlosowzNosa
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