Trzymam kciuki za Autoplac, przeżyłem szok jak przejrzałem z ciekawości ten portal, i zobaczyłem jak tam wszystko nowocześnie, ładnie, płynnie i przejrzyście działa i wygląda. Otomoto to przy Autoplacu relikt przeszłości i od lat tylko na "monopolu" jedzie, zarówno strona jak i apka działają tragicznie wolno, nieintuicyjnie i topornie, każdy do tego gówna przywyknął i nie zdaje sobie sprawy jak bardzo zacofany UXowo to jest portal. Polecam zerknąć na Autoplac, choćby z Pokaż całość