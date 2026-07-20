OTOMOTO kontra Autoplac: wojna o ogłoszenia samochodowe właśnie się rozpoczęła?
Czy na polskim rynku ogłoszeń samochodowych zaczyna się prawdziwa wojna? Sprzedawcy protestują przeciwko horrendalnym cenom publikacji ofert w OTOMOTO i OLX, bezpłatny Autoplac chwali się przekroczeniem granicy 200 tys. aktywnych ogłoszeń, a do internetu trafia dokument straszący...francuskie
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Komentarze (32)
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oby autoplac powiązany z yanosikiem dał radę temu molochowi olx...
oho widzę że mój wpis zniknie bo:
prowadzić do odpowiedzialności zakłócanie uczciwych warunków konkurowania, w
Oto moto trąci często scamem i auta "bez wypadkowe" często już w cepiku mają szkodę