Sportowy duch fair play argentyńczyków po porażce z Hiszpanią w finale MŚ
Wspaniały występ leandro paredesa, w tle przyglądający się messi jako dodatkowy smaczekGoatifi
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Wspaniały występ leandro paredesa, w tle przyglądający się messi jako dodatkowy smaczekGoatifi
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Komentarze (15)
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Panie FIFIARZU, co Pan na to? ( ͡° ͜ʖ ͡° )つ──☆*:・ﾟ
Ogólnie trochę się cieszę bo tego "trash talku" w piłce jest
Komentarz usunięty przez moderatora