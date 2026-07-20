Widzę że jakiś rezerwowy Hiszpan coś dawał od siebie w czasie meczu - innego powodu być pewnie nie może. Molina zapalnik, a że w reprezentacji Argentyny jest faktycznie taka atmosfera że chłopaki sobie nie dają w kaszę dmuchać i takie mają charaktery to potem i Paredes się zaplątał jak chciał "pomóc" koledze. Do tego (pewnie przede wszystkim) frustracja po przegranym finale.



Ogólnie trochę się cieszę bo tego "trash talku" w piłce jest Pokaż całość