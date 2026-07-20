USA blokuje tanie chińskie RAM-y. Ceny pamięci nie spadną do 2028
Kongresmeni USA chcą zakazać Apple, Dell i HP kupowania pamięci od chińskich producentów YMTC i CXMT. Argument to bezpieczeństwo Zachodu przed chińskim dumpingiem cenowym. Efektem będzie utrzymanie wysokich cen pamięci RAM przez co najmniej dwa kolejne lata.real_scoria
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Komentarze (47)
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@tetraedr: W szczególności cały segment smartfonów od Samsunga i okolic... którzy tym zakazem się nie będą przejmować i jeżeli tylko pamięci będą ok pod względem jakościowym to nie zawahają się... stosować dumping cenowy :-)
wcaaaaaaaaale nie jest tak, że oligarchią europejsko amerykańska uznała że doprowadzi do bankructwa całe gospodarki, a następnie wykupi wszystko za pieniądze z drukarki. Wcaleeee. DAWAC ETS 7
A to, że nasi rządzący nie do końca działają w naszym interesie to już zupełnie inna sprawa
@kepak:
To się podniesie cła na komputerki z AliExpress i ostatecznie jak zawsze konsument będzie w dupie.
@ThisIsAComment moze wklej jeszcze raz ten wykres gdzie sie chwaliles ze w q1 2026 chinczycy maja wiekszy udzial na rynku ramu bo wzroslo im z 8% w q4 2025 do też 8% w q1 2026 xd. no dalej, wykopku, zaoraj mnie.
Obstawiam sytuację gdzie największe firmy będą produkowały wersję na USA i wersję na całą resztę świata
@ipkis123: a czemu ma być tańszy o kilkaset złotych przez ram, jak może być tańszy 99 zł przez ram i mieć wielokrotnie większe zyski? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
na pewno wyjdziemy tym na swoje...
Przecież już tej pracy nie ma bo ta "niby europejska" firma lata temu przeniosła produkcje do Chin. Czyli dyma nas podwójnie bo najpierw likwiduje miejsca pracy a za ten sam chiński produkt kasuje dwa razy drożej niż firma z chin. Tak naprawdę przepłacając z produkt dokładasz do premii prezesów i rad