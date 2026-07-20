No raczej w drugą stronę. Firmy z USA aby konkurować z resztą świata będą musiały obniżać ceny. Jeśli taki Asus będzie tańszy od Della o kilkaset złotych przez RAM to może kogoś przekonać do innej firmy. Dodatkowo Apple, DELL czy HP to nie producenci RAMu więc nie będzie miało to wpływu na cały rynek.



Obstawiam sytuację gdzie największe firmy będą produkowały wersję na USA i wersję na całą resztę świata