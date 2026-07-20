Piękny ból d--y xD aż mi się przypominają moi koledzy którzy śmiali się ze mnie w liceum i gimnazjum, że idę na medycynę żeby dużo się uczyć i biedę klepać xD nawet bywały sytuscje w liceum, gdzie odmawiałem wyjścia w piątek na imprezę, bo 6 miesięcy do matury i muszę cisnąć. I dla nich to niepojęte było, jak można się w weekend uczyć xD A potem szli na te podobno mityczne trudniejsze Pokaż całość