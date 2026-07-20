Dyrektor-lekarz zarabia 1 mln rocznie, szpital tonie w długach
W 2025 roku jego dochód z tytułu dyrektorskiej pensji wyniósł już bagatela 484 079,65 zł (o 150 tys. więcej niż przed rokiem), a z tytułu umowy jako lekarz - 579 320,63 zł. W sumie to ponad milion złotych dochodu rocznie. Strata netto pod koniec 2025 roku wyniosła aż 8,4 mln zł.tomasztomasz1234
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Komentarze (10)
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Swoją drogą, co za ironia losu, że jakiś okularnik więcej uczył się biologii i uważa się za kogoś lepszego, od osoby, która uczyła się polibudzie czy uniwerku prawa czy inżynierii, informatyki. Kiedy im do głowy przyszło, że są lepsi od innych i "im się większa kasa po prostu należy"?
@Endrula83: To się ciągnie od komuny.
Z tego też co słyszę to spora ilość lekarzy buntuje się aktualnie powstającym regulacją.
Takie rzeczy mogą wychodzić przez kolejne 10 lat bo takich lekarzy jest pewnie tysiące.
Widać też że sprawa jest nie wygodna, czemu władze nie mogą wziąć pod lupę sprawozdań finansowych, mają dostępne AI do analizy tych dokumentów. Wystarczy mieć dostęp