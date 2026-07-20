Lekarz zarobił prawie 1 mln 800 tys, zł, rządziła "rodzina na swoim"
Kuzyn nadzorował kuzynkę - prezeskę szpitala, która z kolei zatrudniła jego syna. W tym samym czasie w szpitalu akceptowano rozliczenia, według których jeden lekarz pracował nawet 72 godziny na dobę. Ujawniamy nowe informacje dotyczące funkcjonowania szpitala powiatowego w Braniewie.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (25)
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"Nieprawidłowości."
"Nadużycie."
?
Zwykła, k---a, kradzież.
Jedyna sprawiedliwość to byłoby zamrożenie majątków każdego lekarza w Polsce i prześwietlenie wszystkich i odebranie całego majątku, w tym przepisanego na rodzinę, jak się
Kurna jak ludzie nie wyjdą na ulice i nie powieszą tamtych ludzi i tamci nie oddadzą chajsu to będzie wstyd. Tam jest coś czuję lekko 1 miliard do konfiskaty z ogólnego rozrachunku.
Następnie powinny zostać wydane zarzuty dla:
Dyrektorów za
1) Niedopełnienie obowiązków
@KurnikoweKuriozum: Prywatna służba zdrowia jest dla ludzi zdrowych, nie chorych ¯\(ツ)/¯ Sam się o tym przekonałem w tą sobotę...