bawi jak NIL i sami lekarze mowia ze oni musza miec kontrakty w wielu przychodniach/szpitalach bo nie ma tyle obsady i bylyby zamykane oddzialy. Ale doslownie nigdy nikt im nie wygarnał że przeciez oni sa na tych duzyrach tylko "wirtualnie" i sam oddział mimo ze istnieje i ma obsade na papierze, to nie działa wiekszosc czasu(czekajac az komiwojażer lekarz ostatecznie tam "dojedzie"). no ale wyjdzie Jankowski i wam wytlumaczy ze tacy lekarze Pokaż całość