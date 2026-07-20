Zakusy mieli od dawna. Ktoś jeszcze pamięta tę aferę?"Sawicka mówiła: Będziemy przekształcać szpitale w spółki prawa handlowego. Dodała także, że przy wejściu nowego prawa umożliwiającego prywatyzację, "ci będą mieli fart, którzy pierwsi będą wiedzieć". - Biznes na służbie zdrowia będzie robiony - mówiła w tej rozmowie."Przez takie rzeczy poleciał poprzedni rząd donka, a nie jak się próbuje ludziom wmówić, że przez ośmiorniczki i zegarek Nowaka.