Cicha prywatyzacja ochrony zdrowia w Polsce. Czy grozi nam scenariusz z USA?
Mimo że większość Polek i Polaków nie chce całkowitej prywatyzacji ochrony zdrowia, praktyka pokazuje stopniowe przenoszenie części usług do sektora prywatnego.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (66)
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"Sawicka mówiła: Będziemy przekształcać szpitale w spółki prawa handlowego. Dodała także, że przy wejściu nowego prawa umożliwiającego prywatyzację, "ci będą mieli fart, którzy pierwsi będą wiedzieć". - Biznes na służbie zdrowia będzie robiony - mówiła w tej rozmowie."
Przez takie rzeczy poleciał poprzedni rząd donka, a nie jak się próbuje ludziom wmówić, że przez ośmiorniczki i zegarek Nowaka.
https://tvn24.pl/polska/prywatyzacja-szpitali-najwiekszy-przekret-po-89-r-ra57734-ls3707149
@Yyynotak: ja pamiętam. Pamiętam też jak NEUROPA ostatnio w ZESZŁYM ROKU zbiorowo glanowała mnie, jak przypominałem że choć gardze pisem, to Agent Tomek zrobił dobrą robotę. Zbałamucił laskę, która chciala kręcić lody, czyli kraść.
NEUROPA mówiła że to CHAMSKIE ZŁE I W OGÓLE NIEUCZÓCJOWE że zrobił to ktoś podający się za jej
Grozi nam gorszy scenariusz. Nikt tak nie doje*ie polakom jak inni "polacy"
Tymczasem w USA:
- Lekarz dostaje pieniądze za faktycznie wykonaną pracę (Olaboga)
- Lekarz musi sam opłacić swoje studia z prywatnej kieszeni, a najprawdopodobniej weźmie na nie ultradrogi kredyt
@xpear: No tak. Memcenowskie masturbacje brzmią tak fajnie. W sam raz, żeby trafić do ograniczonych umysłów. To teraz weźmy sobie wrzućmy jakiś przykład na ruszt. Niech będzie to trzydziestolatek, który zachorował na raka. Liczmy łaskawie, że pracował od 22 roku życia na UoP.
Przez ten czas zapłacił:
ZUS - 82 000zł
Jak sklepikara ukradnie z kasy 1000zl nie oznacza ze zraabia 1000zl na godzinę xd
W USA jest cała lista patologii... ciekawszym modelem będzie Kanada i Meksyk :]
Prawo nagłówków Betteridge'a.