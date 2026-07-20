Swoją drogą to argentyna grała bardzo agresywnie bo chyba nic innego nie była w stanie zrobić - więc przywalanie się o pierdołę, żeby coś ugrać to bardzo słabe zagranie.

Nie mówię akurat, że Messi slabo zagrał, bo do niego piłka nawet nie dochodziła. Może jakby go cofnęli bardziej to coś by pomógl, idk. Wcześniejszy mecz zagrał bardzo dobrze. Tutaj można odnieść wrażenie że cały mecz stał gdzieś z przodu i tyle.