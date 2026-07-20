Messi od bohatera do zera. Próba wymuszenia czerwonej kartki Wielka-Polska-Betonowa Wielka-Polska-Betonowa z youtube.com dodany: 8 godz. i 43 min temu # mundial# pilkanozna# mecz# messi# argentyna 42 Odpowiedz Otrzymuj powiadomienia o nowych komentarzach Obserwuj dyskusję
Komentarze (42)
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A ten i tak leci do sędziego.
@Zakimar: On już nie ma formy na bieganie 90 minut
Jego rola w drużynie jest inna
Nie mówię akurat, że Messi slabo zagrał, bo do niego piłka nawet nie dochodziła. Może jakby go cofnęli bardziej to coś by pomógl, idk. Wcześniejszy mecz zagrał bardzo dobrze. Tutaj można odnieść wrażenie że cały mecz stał gdzieś z przodu i tyle.
Żadnego meczu tego mundialu nie oglądnąłem gdzie te 10-12 lat temu oglądałem praktycznie wszystkie mecze, szkoda że synowi będe musiał pokazać taką piłke