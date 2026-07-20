72 godziny wpisane w dobie, ale lekarze są oburzeni i wydali ostre stanowisko
Lekarze z Zielonej Góry zabrali głos. Okręgowa Rada Lekarska opublikowała obszerne stanowisko, w którym sprzeciwia się uogólnianiu pojedynczych przypadków i podkreśla, że to nie lekarze odpowiadają za wieloletni kryzys polskiego systemu ochrony zdrowia. 72 godziny wpisane w dobie, ale są oburzeni...Stolarowy51
- #
- #
- #
- #
- #
- 34
- Odpowiedz
Komentarze (34)
najlepsze
@Notes: a co ty lekarz czy p----------y?
Oni są k---a bezczelni. Gdzie nie wbijesz z kontrolą to wychodzą wałki nawet k---a w prosektorium XD.
Okazuje się ze nad tym co lekarze wpisują nikt nie ma żadnej kontroli, lekarz mógłby wpisać ze zmianę zaczął za panowania Marka Aureliusza i dopiero skończył a i tak by mu przelali. Ale "pojedyncze przypadki".
Nikt łącznie z nimi nie wie na ile to pojedyncze przypadki bo nie zgadzają się na kontrole
@jamajskikanion: człowieku, tam się ratuje życia
Oczywiście, geniusze w kitlach, tacy mądrzejsi od innych, tyle lat ciężkiej nauki biologii... ale nie wpadli na pomysł, żeby sami się rozliczyć. Tylko za każdym razem solidarny front wobec społeczeństwa, wypieranie patologii, zamiatanie pod dywan, wsparcie oszustów, wmawianie fikcji i pouczanie krytyków.
Oczywiście, że "wieloletni kryzys polskiego systemu ochrony zdrowia" nie jest spowodowany przez pazerność lekarzy, tylko przez krasnoludki i kosmitów.
Przez ostatnie tygodnie mamy masę dowodów na to, że organy i samorządy lekarskie jak ORL, OIL, NIL nie działają i należy je zaorać. Zgodnie z Konstytucją RP, państwo pozwala tym organom istnieć tylko dlatego, że mają one rzetelnie dbać o interes publiczny (art 17. Konstytucji
Zapewne tak samo jak lekarze milionerzy:
Gdański lekarz zarobił 711 tys. zł w rok (przychód 1 mln 179 tys.)
Lekarz rodzinny z Piotrkowa zarobił 1 mln zł w rok