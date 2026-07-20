uogólnianiu pojedynczych przypadków

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Oni są k---a bezczelni. Gdzie nie wbijesz z kontrolą to wychodzą wałki nawet k---a w prosektorium XD.Okazuje się ze nad tym co lekarze wpisują nikt nie ma żadnej kontroli, lekarz mógłby wpisać ze zmianę zaczął za panowania Marka Aureliusza i dopiero skończył a i tak by mu przelali. Ale "pojedyncze przypadki".Nikt łącznie z nimi nie wie na ile to pojedyncze przypadki bo nie zgadzają się na kontrole