R--ź koreańskich "mrówek. 300k wyzerowanych kont, odwołane śluby i samobójstwa
Wezwania do uzupełniania depozytów otrzymało ponad milion Koreańczyków, przymusowe likwidacje dotknęły kilkaset tysięcy osób, a regulator finansowy pracuje nad "ekonomicznym programem zapobiegania samobójstwom w rodzinach.Miantonomo
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 31
- Odpowiedz
Komentarze (31)
najlepsze
A niektórzy chce speed run zrobić i zdziwko, że 95% sie nie udaję.
Życie to nie unsta czy tik tok
Kupcie se world ETF i nie gamblujcie
@fiaslnfilrangve: wystarczy znać swoje miejsce w szeregu i nie ulegać magii 'American Dream'.
@fiaslnfilrangve: jakby to był hedonizm to bym się nie czepiał (że wstajesz rano patrzysz na drzewa/rzekę pijąc kawę i jesteś szczęśliwy)
Ale influ sprzedają "bogady" styl życia i wmawiają społeczeństwu że biedota to podludzie.
Potem jak ktoś kasę straci to przegrał życie i leci samobój.
Influ są szkodliwi dla społeczeństwa.
Zresztą czytając artykuł widać jak bardzo edukacja w kwestiach finansów w Korei leży.
Nie ma szacunku dla biednych, (jako ludzi) przynajmniej ja widzę tak ich strukturę społeczną przez pryzmat seriali.
Wydawalo mi sie ze Koreańczcy to taki ponadprzecietnie inteligetny Narod, ale jedak chciwosc wszedzie taka sama
Nic nie zrozumiałem, chyba jestem dobrym targetem do tego instrumentu.