daily rebalancing lewarowanego ETF-a w trendzie bocznym zjada konto nawet bez spektakularnego krachu, a tu był jeszcze KOSPI -25%. traktowali instrument do spekulacji intraday jak zwykłe akcje do szuflady i dostali margin call zamiast zysku. ktoś im to sprzedał i chyba zapomniał wyjaśnić mechaniki