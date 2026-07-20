Komunikacja tekstowa drogą radiową - MeshCore Polska
MeshCore Polska to ogólnopolska społeczność użytkowników sieci MeshCore. Budujemy niezależną sieć komunikacji LoRa, która działa bez internetu i zasięgu GSM. Wpadnij na Discorda i buduj ją z nami! 73!sefinek
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Komentarze (61)
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@sefinek: pewnie masz 13 lat i nie pamiętasz czegoś takiego jak fora dyskusyjne które można było w każdej chwili przeszukać za pomocą wyszukiwarki internetowej i nie trzeba było po raz 40x na jakimś ogólnym czacie pytać o to samo.
Discord to rak taki sam jak grupki na Fejsbuku.
- Wybór między dżumą, a cholerą.
To co robisz, to robisz to nielegalnie i się chwalisz w internetach. Brawo ty!
Brawo tobie też, za nie ogarnianie co to jest repeater a co to jest nadajnik! Widzę że nie ogarniasz tematu. Co mnie interere repeater na 50% jak nadaję ? xD
@astrodamus: Dodaj jeszcze że grupką fanatyków którzy nie potrafią się pogodzić i wypracować jednego standardu.
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic4064835.html
Jednym słowem
@janeknocny: awaryjna sieć do czego?
Do tego brak standardów w meshtastic, gdzie jeden miał inne ustaiwenia a drugi inne.
Wtedy przyszło MeshCore, które jeszcze większy chaos wprowadziło i wolną amerykankę :3
@new-object: Jakie limity? Pytam bo się nie znam.
(⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)
Tak o to wk... cały Śląsk w pewnym momencie na meshtastic :D Niby masz duty-cycle, ale jak masz 5 nodów, to wtedy x5 :D
Co oznaczają kolory np. szary?
https://meshcore.co.uk/map.html