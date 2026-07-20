Hity

tygodnia

Córka wpływowych lekarzy zabiła na drodze 3 osoby, ale nie siedzi w więzieniu.
Córka wpływowych lekarzy zabiła na drodze 3 osoby, ale nie siedzi w więzieniu.
4534
Kontrole B2B przez PIP mają omijać szpitale
3304
Z każdej 100 zł zapłaconej składki tylko 17 zł idzie na leczenie
3194
Centralny Rejestr Umów wywołuje bunt lekarzy. Chcą ukryć swoje wynagrodzenia
Centralny Rejestr Umów wywołuje bunt lekarzy. Chcą ukryć swoje wynagrodzenia
2737
Panama wprowadziła karę do 5 lat więzienia za oszustwo w sprawie ojcostwa.
Panama wprowadziła karę do 5 lat więzienia za oszustwo w sprawie ojcostwa.
2697

Powiązane tagi