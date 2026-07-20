Szkoda że jakoś nikt nie potrafi się ze sobą dogadać. Okazuje się że powstają duże ogólnopolskie sieci Meshcore ale nie są ze sobą kompatybilne. Sieć Południe która ma 221 węzłów ma SF 6, tutaj z opisu Meshcore Polska ma SF 8 - te 2 sieci się nie łączą ze sobą. Pomijając już że nadal jest sporo fanatyków na meshtastic a nie którzy na meshcore - czyli znów 2 inne projekty.



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