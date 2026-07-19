Historyczny występ Polaków na Olimpiadzie Matematycznej
Każdy reprezentant zdobył medal! Gratulacje!Zza_Oceanu
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Każdy reprezentant zdobył medal! Gratulacje!Zza_Oceanu
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Komentarze (13)
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będzie chłopaki mogli sobie bez problemu pójść na informatykę albo inne analizy danych gdzie będziecie musieli się zmierzyc z konkurencją 50 prakashy i innych kumarow do jednego stanowiska pracy
Ech, kogo ja oszukuje, masz tutaj cytat:
Ogólnie wyniki nie były złe
dwóch typów 40 miejsce (czyli akurat zmieścili się na złote)
jeden 76/647
i kolejny to 227, 283, 314 , czyli mniej więcej między 35 a 50