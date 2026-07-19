Cinkciarz czyli internetowy kantor różnych walut oszukał klientów na blisko 200 milionów złotych. Przynajmniej o tak wielkich zobowiązaniach mówi Syndyk masy upadłościowej Cinkciarz.pl. Wielkie długi nie wzięły się z powietrza, a są one efektem braku płynności finansowej całej grupy jak i pomieszania środków własnych z pieniędzmi klientów.
Grupa Contoxia, czyli spółka holdingowa Cinkciarza.pl pod koniec 2023 roku sięgnęły aż 200 milionów złotych, a holding przez 8 lat swojego istnienia ani razu nie wyszedł na plus. Spółka musiała posiłkować się kredytami na kwotę 130 milionów złotych. Mimo to zarząd firmy w tym czasie wypłacił sobie 68 milionów złotych.
KNF w październiku 2024 roku odebrał licencję płatniczą Cinkciarzowi, a chwile później jego właściciel Marcin P. uciekł do USA skąd oskarżając wszystkich o wielki spisek zniszczenia jego firmy. Zapowiadał pozwy, a w 2026 roku został aresztowany na jednym z poligonów USA. Chciał chyba wcielić się do armii Jankesów i uniknąć ekstradycji do polski, ale chyba jednak się nie uda.
Pytanie do eksJak myślisz czy klienci odzyskają swoje pieniądze?
200 milionów znikło, szef uciekł!
Cinkciarz czyli internetowy kantor różnych walut oszukał klientów na blisko 200 milionów złotych. Przynajmniej o tak wielkich zobowiązaniach mówi Syndyk masy upadłościowej Cinkciarz.pl. Wielkie długi nie wzięły się z powietrza, a są one efektem braku płynności finansowej całej grupy jak i pomieszanibizneszklasnieciem
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Komentarze (30)
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A jakoś nie widzę żeby komuś bardzo zależało na ukróceniu procederu dojenia pieniędzy z państwowej kasy
a potem jak już urząd skarbowy zablokował konta i zniszczyli firmę, to sie okazało że jednak w sumie to nic nie było i oni to jednak zamykają sprawę
Kluska sam na siebie musiał donieść o podejrzenie o popełnienie przestępstwa żeby prokuratura musiałą się tym zająć i żeby ten przekręt trafił do sądu
i dostał 5000 pln odszkodowania
za firmę zatrudniającą 200
zlodziej.pl
oszust.pl
polak:
haha ale śmieszna nazwa. shut up and take my money!