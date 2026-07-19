

Cinkciarz czyli internetowy kantor różnych walut oszukał klientów na blisko 200 milionów złotych. Przynajmniej o tak wielkich zobowiązaniach mówi Syndyk masy upadłościowej Cinkciarz.pl. Wielkie długi nie wzięły się z powietrza, a są one efektem braku płynności finansowej całej grupy jak i pomieszania środków własnych z pieniędzmi klientów.

Grupa Contoxia, czyli spółka holdingowa Cinkciarza.pl pod koniec 2023 roku sięgnęły aż 200 milionów złotych, a holding przez 8 lat swojego istnienia ani razu nie wyszedł na plus. Spółka musiała posiłkować się kredytami na kwotę 130 milionów złotych. Mimo to zarząd firmy w tym czasie wypłacił sobie 68 milionów złotych.

KNF w październiku 2024 roku odebrał licencję płatniczą Cinkciarzowi, a chwile później jego właściciel Marcin P. uciekł do USA skąd oskarżając wszystkich o wielki spisek zniszczenia jego firmy. Zapowiadał pozwy, a w 2026 roku został aresztowany na jednym z poligonów USA. Chciał chyba wcielić się do armii Jankesów i uniknąć ekstradycji do polski, ale chyba jednak się nie uda.

Pytanie do eksJak myślisz czy klienci odzyskają swoje pieniądze?