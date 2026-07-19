Niemcy: Kobieta zamordowana w salonie gier w Norymberdze [DE]
Agresywnego sprawcę ("podejrzanego"), 45-letniego Irańczyka obezwładniła policja. Do śmiertelnego ataku doszło w niedzielny poranek w salonie gier w Norymberdze. 35-letnia bułgarska pracownica została zaatakowana ostrym narzędziem. Między sprawcą a ofiarą miało przedtem dojść do kłótni.lysy_orangutan
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Komentarze (11)
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Zaczyna się od konieczności, potem jest to zwyczaj a potem twarde prawo. Tak powstał szariat ¯\(ツ)/¯
Kobieta (35) zamordowana w salonie gier w Norymberdze
Norymberga (Bawaria) – Do śmiertelnego ataku doszło w salonie gier w Norymberdze. 35-letni bułgarski pracownik został zaatakowany ostrym narzędziem. Głównym podejrzanym jest 45-letni klient z Iranu.
W niedzielny poranek, około godziny 11:15, policja w Norymberdze odebrała zgłoszenie alarmowe. Dzwoniący zgłosił, że klient zaatakował pracownika salonu gier przy Essenweinstraße, niedaleko dworca kolejowego, używając jakiegoś przedmiotu, powodując śmiertelne obrażenia. Funkcjonariusze zatrzymali podejrzanego w
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