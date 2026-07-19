"Policja obezwładnia podejrzanego z Iranu (45)

Kobieta (35) zamordowana w salonie gier w Norymberdze



Norymberga (Bawaria) – Do śmiertelnego ataku doszło w salonie gier w Norymberdze. 35-letni bułgarski pracownik został zaatakowany ostrym narzędziem. Głównym podejrzanym jest 45-letni klient z Iranu.



W niedzielny poranek, około godziny 11:15, policja w Norymberdze odebrała zgłoszenie alarmowe. Dzwoniący zgłosił, że klient zaatakował pracownika salonu gier przy Essenweinstraße, niedaleko dworca kolejowego, używając jakiegoś przedmiotu, powodując śmiertelne obrażenia. Funkcjonariusze zatrzymali podejrzanego w Pokaż całość