Cześć wszystkim. Temat prywatności często przewija się na Wykopie, więc pomyślałem, że wrzucę małą ciekawostkę (i poradnik w jednym), bo pewnie wielu z Was ma w salonie jakiegoś smart TV od Samsunga (np. popularnego The Frame) albo innego dużego producenta.

Krąży mit, że telewizory robią nam screeny co 30 sekund. Prawda jest gorsza - z niedawnych pozwów w USA (m.in. w Teksasie) wyszło na jaw, że te urządzenia potrafią przechwytywać obraz nawet co 500 milisekund, czyli dwa razy na sekundę.

Jak to działa? Odpowiada za to system ACR (Automated Content Recognition). Działa to w tle, trochę jak Shazam, tylko dla obrazu. Telewizor zgrywa klatki, robi z nich cyfrowe "odciski palców" i wysyła na serwery producenta. Co ważne - nie ma znaczenia źródło sygnału. System analizuje po prostu to, co wyświetla matryca. Możesz oglądać kablówkę, odpalić film z zewnętrznego boxa na Androidzie albo grać na PlayStation przez kabel HDMI - telewizor i tak to przeanalizuje. Cel jest prosty: zebranie danych o tym, co dokładnie robisz, i sprzedanie tego profilu brokerom reklamowym.

Jak wyłączyć to dziadostwo w Samsungu? Dobra wiadomość jest taka, że można to wyłączyć (co przy okazji może trochę odciążyć procesor telewizora i przyspieszyć menu).

Klikacie na pilocie w Ustawienia -> Wszystkie ustawienia.

Wchodzicie w zakładkę Ogólne i prywatność -> Warunki i prywatność.

Szukacie opcji o nazwie Usługi informacji o oglądaniu (pod tą niepozorną nazwą ukrywa się system ACR).

Odznaczacie to i gotowe.