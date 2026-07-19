Upadek dyktatora. Ostatnie lata Benito Mussoliniego
Jak zakończyły się ostatnie dni jednego z najsłynniejszych dyktatorów XX wieku? Dlaczego jego śmierć do dziś budzi tak wielkie emocje? Zapraszamy na ostatnią część biografii poświęconej Benito Mussoliniemu.falvik212
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Komentarze (24)
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niestety alianci korzystali z kontaktów i wiedzy mafii, i w nagrodę pozwolili mafiozom na powrót
6 listopada 1939 roku niemieccy okupanci przeprowadzili w Krakowie podstępną akcję Sonderaktion Krakau. Gestapo aresztowało 183 pracowników naukowych, głównie z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Górniczej. Wywieziono ich do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen. Brutalny cios w serce polskiej nauki wywołał jednak nieoczekiwaną reakcję dyplomatyczną, w którą zaangażował się sam przywódca faszystowskich Włoch - Benito Mussolini.
Włochy były wówczas najbliższym sojusznikiem III Rzeszy, co dawało im wyjątkową pozycję
Benito Mussolini otrzymał Order Orła Białego w 1923 roku z rąk prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.
Do dziś nikt mu go nie odebrał. (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)
Jeden z jego pomysłów to Wielkie melioracje (Bonifica integrale): Państwo finansowało wielkie prace infrastrukturalne i irygacyjne, z których najsłynniejszym projektem było osuszenie Bagien Pontyjskich (zakończone w latach 30.). Na odzyskanych terenach powstały nowe osady rolnicze (np. miasta Littoria i Sabaudia), co
Dodatkowo uratował kilkoro naszych profesorów z obozów, plus było ciche przyzwolenie na pomaganie Polakom ogólnie z jego strony
Ludzie wrzeszczący o odebraniu mu tego orderu kierują się logiką Hitler==Mussolini, i nie mają zielonego pojęcia o temacie
Trumpa raczej nie będą wieszać, najwyżej posadzą ale szanse są małe.
@beconase: wtedy jak przedstawią mu zarzuty za akcje które podsłuchiwali pegazusem aby zebrać materiał dowodowy co nie? xd