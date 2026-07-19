Trochę szacunku dla boskiego duce.



Benito Mussolini otrzymał Order Orła Białego w 1923 roku z rąk prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.

Do dziś nikt mu go nie odebrał. ( ⌐ ͡ ■ ͜ ʖ ͡ ■ )



Jeden z jego pomysłów to Wielkie melioracje (Bonifica integrale): Państwo finansowało wielkie prace infrastrukturalne i irygacyjne, z których najsłynniejszym projektem było osuszenie Bagien Pontyjskich (zakończone w latach 30.). Na odzyskanych terenach powstały nowe osady rolnicze (np. miasta Littoria i Sabaudia), co Pokaż całość